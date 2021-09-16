Ничья «Локомотива» с «Марселем» не позволит Украине обойти Россию в рейтинге УЕФА

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Фаустино Анджорин, у «Марселя» — Чингиз Ундер.

Таким образом, команды набрали по одному очку и делят второе и третье место в турнирной таблице группы E.

Отметим, что ничья позволила России набрать единственное очко в играх первых туров европейских кубков и сохранить десятую позицию в таблице коэффициентов УЕФА с 30,882 балла. Занимающая 11-е место Украина (30,400 балла) не сможет обойти Россию в рейтинге УЕФА даже в случае победы луганской «Зари» над «Будё-Глимтом».

Ранее сообщалось, что российские клубы набрали одно очко в матчах первого тура еврокубков.