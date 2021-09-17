В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном увеличении зарплаты Бакаева

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном увеличении зарплаты полузащитника Зелимхана Бакаева.
В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном увеличении зарплаты Бакаева
  • РИА Новости

«В клубе готовят Зелимхану предложение о продлении контракта. Раскрывать условия и комментировать слухи о требованиях полузащитника не будем», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В СМИ сообщали, что полузащитник хочет продлить контакт со «Спартаком» с двукратным увеличением зарплаты.

Отмечается, что по нынешнему контракту Бакаев получает один миллион евро в год.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить