В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном увеличении зарплаты Бакаева

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном увеличении зарплаты полузащитника Зелимхана Бакаева.

«В клубе готовят Зелимхану предложение о продлении контракта. Раскрывать условия и комментировать слухи о требованиях полузащитника не будем», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В СМИ сообщали, что полузащитник хочет продлить контакт со «Спартаком» с двукратным увеличением зарплаты.

Отмечается, что по нынешнему контракту Бакаев получает один миллион евро в год.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак».