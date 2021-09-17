В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном увеличении зарплаты Бакаева
- РИА Новости
«В клубе готовят Зелимхану предложение о продлении контракта. Раскрывать условия и комментировать слухи о требованиях полузащитника не будем», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
В СМИ сообщали, что полузащитник хочет продлить контакт со «Спартаком» с двукратным увеличением зарплаты.
Отмечается, что по нынешнему контракту Бакаев получает один миллион евро в год.
Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча восьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак».