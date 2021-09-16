Ксения Шойгу заявила о создании благотворительного фонда Федерации триатлона России

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила о создании благотворительного фонда.

«Благотворительный фонд Федерации триатлона России позволит поддержать юниоров в регионах. Спасибо послу ОАЭ в России господину Мухаммеду Ахмеду Аль Джаберу за участие!» — написала Ксения Шойгу на своей странице в Instagram.

Она также сообщила, что ФТР планирует проведение совместных триатлонных стартов в ОАЭ, которые позволят российским спортсменам приобрести дополнительный опыт участия в международных соревнованиях.

«Так же принято решение запустить программу развития олимпийского резерва с целью подготовки триатлетов к летним Олимпийским играм в Париже», — написала Ксения Шойгу.

Ранее Ксения Шойгу и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный презентовали новый логотип ФТР.