Президент ФТР Ксения Шойгу представила новый логотип федерации

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Токио-2020 Никита Нагорный в парке ВДНХ презентовали новый логотип ФТР.

В презентации нового логотипа ФТР принял участие посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер.

«Обновление федерации всегда начинается, на мой взгляд, с обновления визуального образа. Мы уже давно мечтали сделать что-то более лаконичное и более узнаваемое, чем предыдущий логотип, и мне кажется, что нам это удалось», — цитирует Шойгу пресс-служба ФТР.

Также Шойгу рассказала о ближайших планах по развитию триатлона на международном уровне. Первым шагом в рамках развития станет подписание соглашения о сотрудничестве с ОАЭ.

В честь ребрендинга будет выпущена лимитированная карта «Тройка», разработанная совместно с Департаментом транспорта и московским метро.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил.