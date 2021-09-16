Нападающий «Аякса» Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Игрок недели в #ЛигаЧемпионов - автор четырех голов в ворота "Спортинга" Себастьян Алле 🎉— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 16, 2021
🥇 Себастьян Алле ("Аякс")
🥈 Джуд Беллингем ("Боруссия" Д)
🥉 Роберт Левандовски ("Бавария")
🏅 Кристофер Нкунку ("Лейпциг")@PlayStationRUpic.twitter.com/WSMS1mn0V9
Напомним, что Алле оформил покер в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Соперником».
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Аякса».
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение шести легионеров петербургского «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем первого тура Лиги чемпионов с лондонским «Челси».