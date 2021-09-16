Нападающий «Аякса» Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Форвард «Аякса» Себастьян Алле признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
Нападающий «Аякса» Алле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • © AP Photo/Armando Franca

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, что Алле оформил покер в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Соперником».

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Аякса». 

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение шести легионеров петербургского «Зенита» преклонить колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем первого тура Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

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