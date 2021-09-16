Бывшая жена Мамаева заявила, что Кокорин не поддерживает позицию друга
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«Думаю, Кокорин и Валитова общаются с ним, но не поддерживают его. Он не прав по всем параметрам. Кокорин как мужчину его не поддерживает», — сказала Алана в интервью YouTube-каналу «Лучше — правду!».
Она добавила, что Кокорин общается с Мамаевым по-дружески, но не поддерживает его позицию в разводе.
10 марта Алана объявила о разводе с Павлом Мамаевым.
Ранее Йозеф Блаттер заявил, что Кокорина и Мамаева нужно было выгнать из футбола.