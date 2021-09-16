Хоркина отреагировала на заявление Болгарии в адрес Винер-Усмановой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина ответила генеральному секретарю Болгарской федерации художественной гимнастики Росине Атанасовой.

«Отвечать на это высказывание совсем не обязательно. Ну заявили они и заявили. Ну и молодцы. Победителей не судят, как говорится», — цитирует Хоркину «Газета.Ru»

Она добавила, что в Болгарии прекрасная школа художественной гимнастики. По мнению Хоркиной, не стоит никого осуждать из дружественной страны.

Напомним, что Болгария выиграла командный турнир по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, Россия стала второй.

Ранее в Болгарии ответили на недовольство Ирины Винер-Усмановой судейством на Олимпиаде.