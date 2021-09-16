Хоркина отреагировала на заявление Болгарии в адрес Винер-Усмановой

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина ответила генеральному секретарю Болгарской федерации художественной гимнастики Росине Атанасовой.
Хоркина отреагировала на заявление Болгарии в адрес Винер-Усмановой
  • РИА Новости

«Отвечать на это высказывание совсем не обязательно. Ну заявили они и заявили. Ну и молодцы. Победителей не судят, как говорится», — цитирует Хоркину «Газета.Ru»

Она добавила, что в Болгарии прекрасная школа художественной гимнастики. По мнению Хоркиной, не стоит никого осуждать из дружественной страны.

Напомним, что Болгария выиграла командный турнир по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, Россия стала второй.

Ранее в Болгарии ответили на недовольство Ирины Винер-Усмановой судейством на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить