Олимпийский чемпион Белявский поделился воспоминаниями об Играх в Токио

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Олимпийский чемпион Давид Белявский поделился воспоминаниями об Играх в Токио.
Олимпийский чемпион Белявский поделился воспоминаниями об Играх в Токио
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

«Мы везде были в масках. Выступать в масках было очень сложно. Точнее не выступать, а постоянно её носить в течение Олимпиады, потому что ты только спрыгнешь со снаряда — и тебе нужно отдышаться к следующему снаряду, но необходимо надеть маску. В этом была сложность. От Токио ожидал большего: больше организации, больше каких-то инноваций, потому что до этого, когда я был в Японии, эта страна показалась мне другим миром», — заявил он на открытой встрече с учениками спортшкол в Ижевске.

По его словам, у сборной не было флага, но все и так знали, за какую страну выступали спортсмены. Как отметил Белявский, они выходили на соревнования, стремясь показать достойный результат, и у них это получилось.

Самым волнующим моментом на Олимпиаде, не считая награждения, Белявский назвал ожидание оценки Никиты Нагорного.

«Я думаю, по нашим лицам это было видно, если вы смотрели трансляцию», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, выигравшие командное золото на Олимпиаде в Токио, пропустят чемпионат мира.

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