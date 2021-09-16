Путин принял приглашение Китая посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить зимние Олимпийские игры в Пекине.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», — цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова РИА Новости.

Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Ярослава Магучих заявила, что после скандальной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене украинским спортсменам раздали инструкции по поведению на международных соревнованиях.