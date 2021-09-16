Комбаров заявил, что «Легия» в РПЛ боролась бы за топ-5
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«Не стал бы говорить, что результат позорный. Поражение — это всегда плохо, тем более перед дерби. Но разве «Спартак» первый раз проигрывает? Или наши команды последнее время накормили нас победами в еврокубках? «Легия» в нашем чемпионате спокойно бы боролась за топ-5», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что у «Спартака» были хорошие моменты, но и проблемы с реализацией.
«Легия» занимает 16-е место в чемпионате Польши.
Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак».