Карасёв отреагировал на статус лучшего русского на Евро-2020

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Футбольный арбитр Сергей Карасёв прокомментировал статус лучшего русского на чемпионате Европы — 2020.
Карасёв отреагировал на статус лучшего русского на Евро-2020
  • Reuters

«Вот признать лучшим футболиста, который на протяжении сезона забил больше всех мячей, красиво играл, — это нормально. А судью оценивать по каким критериям? Мы все ошибаемся», — цитирует Карасёва Lenta.ru

Он добавил, что рад отсудить матчи плей-офф чемпионата Европы. Хотя Карасёв не был назначен на четвертьфинал или полуфинал.

Сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак».

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