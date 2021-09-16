Карасёв отреагировал на статус лучшего русского на Евро-2020

Футбольный арбитр Сергей Карасёв прокомментировал статус лучшего русского на чемпионате Европы — 2020.

«Вот признать лучшим футболиста, который на протяжении сезона забил больше всех мячей, красиво играл, — это нормально. А судью оценивать по каким критериям? Мы все ошибаемся», — цитирует Карасёва Lenta.ru.

Он добавил, что рад отсудить матчи плей-офф чемпионата Европы. Хотя Карасёв не был назначен на четвертьфинал или полуфинал.

Сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак».