Чикмарёва и Янченков выиграли короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске
- РИА Новости
Российская пара получила за прокат 64,12 балла.
Второй результат дня показали россияне Наталья Хабибуллина и Илья Князюк (63,00), на третьей позиции — их соотечественники Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (62,54).
17 сентября состоится прокат произвольной программы спортивных пар. Соревнования завершатся 18 сентября.
Ранее сообщалось, что Гран-при в Красноярске был прерван из-за технических проблем.