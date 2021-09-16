Чикмарёва и Янченков выиграли короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске

Россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков занимают первое место после исполнения короткой программы в соревновании спортивных пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.

РИА Новости

Российская пара получила за прокат 64,12 балла. Второй результат дня показали россияне Наталья Хабибуллина и Илья Князюк (63,00), на третьей позиции — их соотечественники Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (62,54). 17 сентября состоится прокат произвольной программы спортивных пар. Соревнования завершатся 18 сентября. Ранее сообщалось, что Гран-при в Красноярске был прерван из-за технических проблем.