Чикмарёва и Янченков выиграли короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске

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Россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков занимают первое место после исполнения короткой программы в соревновании спортивных пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.
Чикмарёва и Янченков выиграли короткую программу юниорского Гран-при в Красноярске
  • РИА Новости

Российская пара получила за прокат 64,12 балла.

Второй результат дня показали россияне Наталья Хабибуллина и Илья Князюк (63,00), на третьей позиции — их соотечественники Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (62,54).

17 сентября состоится прокат произвольной программы спортивных пар. Соревнования завершатся 18 сентября.

Ранее сообщалось, что Гран-при в Красноярске был прерван из-за технических проблем.

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