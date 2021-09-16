Юниорское Гран-при в Красноярске прервано из-за технических проблем

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В пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что выступления танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при в Красноярске прерваны из-за технических проблем.
Юниорское Гран-при в Красноярске прервано из-за технических проблем
  • РИА Новости

«Выступления танцевальных дуэтов с ритм-танцем на четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске было прервано из-за технических проблем Swiss Timing», — сообщает пресс-служба ФФККР.

До момента остановки соревнований ритм-танцы исполнили фигуристы первой группы, среди них были и две российские пары: Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (66,52 балла), Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (63,70).

Также было объявлено, что соревнования танцевальных дуэтов продолжатся после короткой программы юношей. Короткие программы пар и юношей пройдут в запланированное время по расписанию соревнований.

Этап Гран-при в Красноярске завершится 18 сентября.

Ранее сообщалось, что Красноярск может стать базой подготовки фигуристов к Олимпиаде-2022.

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