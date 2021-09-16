Малиновский высказался о конфликте с главным тренером сборной Украины

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прояснил ситуацию по поводу обиды на главного тренера Александра Петракова из-за непопадания в состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Малиновский высказался о конфликте с главным тренером сборной Украины
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

«Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю», — написал Малиновский в Instagram.

Из-за уважения к болельщикам и партнёрам по сборной футболист не комментировал ситуацию.

«Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды», — добавил Малиновский.

Он также добавил, что тренер рассказывал игрокам про схему без Малиновского. Будучи амбициозным футболистом, Малиновский расстроился, но заявил, что не обижался на тренера и не устраивал демарша с отъездом из расположения сборной Украины.

«Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил», — сказал футболист.

Ранее Александр Петраков объяснил непопадание в стартовый состав Малиновского в матче с Францией.

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