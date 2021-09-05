Петраков объяснил непопадание в стартовый состав Малиновского в матче с Францией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал про реакцию полузащитника Руслана Малиновского на непопадание в состав национальной команды на матч с Францией.

«Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришёл в команду. Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость», — цитирует Петракова официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Петраков отметил, что команда играет по новой схеме.

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Украина сыграла вничью с Францией (1:1).

Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. Украина с пятью очками — третья.

Ранее форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с Францией.