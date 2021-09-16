Мане считает, что «Ливерпуль» заслужил победу над «Миланом» в матче ЛЧ

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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал волевую победу английской команды над «Миланом» (3:2) в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Мане считает, что «Ливерпуль» заслужил победу над «Миланом» в матче ЛЧ
  • © AP Photo/Rui Vieira

«Было бы несправедливо, если бы мы не выиграли. У нас было огромное количество моментов, ничья или поражение были бы нечестным исходом», — цитирует Мане пресс-служба «Ливерпуля».

Он подчеркнул, что английская команда попала в тяжёлую группу, поэтому очень важно, что удалось набрать три очка.

«Тем более что мы играли на своём поле», — добавил Мане.

В составе красных мячи забили Мохаммед Салах и Джордан Хендерсон, ещё один мяч в свои ворота забил игрок миланцев Фикайо Томори. У гостей отличились Анте Ребич и Браим Диаз.

На 14-й минуте встречи Салах не реализовал пенальти.

«Ливерпуль» во втором туре встретится 28 сентября с «Порту», «Милан» сыграет с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» намерено продлить контракт с нападающим Садио Мане.

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