Мане считает, что «Ливерпуль» заслужил победу над «Миланом» в матче ЛЧ
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«Было бы несправедливо, если бы мы не выиграли. У нас было огромное количество моментов, ничья или поражение были бы нечестным исходом», — цитирует Мане пресс-служба «Ливерпуля».
Он подчеркнул, что английская команда попала в тяжёлую группу, поэтому очень важно, что удалось набрать три очка.
«Тем более что мы играли на своём поле», — добавил Мане.
В составе красных мячи забили Мохаммед Салах и Джордан Хендерсон, ещё один мяч в свои ворота забил игрок миланцев Фикайо Томори. У гостей отличились Анте Ребич и Браим Диаз.
На 14-й минуте встречи Салах не реализовал пенальти.
«Ливерпуль» во втором туре встретится 28 сентября с «Порту», «Милан» сыграет с «Атлетико».
Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» намерено продлить контракт с нападающим Садио Мане.