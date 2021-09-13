СМИ: «Ливерпуль» планирует подписать новый контракт с Мане

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Руководство «Ливерпуля» намерено продлить контракт с нападающим Садио Мане.
СМИ: «Ливерпуль» планирует подписать новый контракт с Мане
  • Reuters

«Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года», — написал в Twitter журналист Николо Скира.

Действующий контракт Мане истекает в июне 2023 года.

В сезоне-2021/22 Мане принял участие в четырёх матчах, в которых забил два мяча. СМИ оценивают стоимость игрока в €85 млн.

29-летний сенегалец перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил страшную травму в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лидсом».

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