СМИ: «Ливерпуль» планирует подписать новый контракт с Мане

Руководство «Ливерпуля» намерено продлить контракт с нападающим Садио Мане.

«Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года», — написал в Twitter журналист Николо Скира.

Действующий контракт Мане истекает в июне 2023 года.

В сезоне-2021/22 Мане принял участие в четырёх матчах, в которых забил два мяча. СМИ оценивают стоимость игрока в €85 млн.

29-летний сенегалец перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил страшную травму в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лидсом».