СМИ: «Ливерпуль» планирует подписать новый контракт с Мане
- Reuters
«Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года», — написал в Twitter журналист Николо Скира.
#Liverpool are working to try to extend Sadio #Manè’s contract until 2025. #transfers#LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2021
Действующий контракт Мане истекает в июне 2023 года.
В сезоне-2021/22 Мане принял участие в четырёх матчах, в которых забил два мяча. СМИ оценивают стоимость игрока в €85 млн.
29-летний сенегалец перешёл в «Ливерпуль» в 2016 году из «Саутгемптона».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил страшную травму в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лидсом».