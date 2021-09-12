Футболист «Ливерпуля» Эллиотт получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
- Reuters
На 58-й минуте встречи игрок «Лидса» Паскаль Стрейк выполнил грубый подкат в попытке отобрать мяч у хавбека «красных», в результате чего сломал ногу Эллиотту.
Матч был сразу же приостановлен, а пострадавшему оказали первую помощь, после чего унесли на носилках. Стрейк же был удалён с поля за своё нарушение.
Ранее сообщалось, что гол Мохаммеда Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс» в четвёртом туре АПЛ.
Harvey Elliott just broke his ankle, prayers to him, one of my fav young players 💔 pic.twitter.com/rItfeaMHtB— Ace🥤 (@speeds_c) September 12, 2021