Футболист «Ливерпуля» Эллиотт получил жуткую травму в матче с «Лидсом»

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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил страшную травму в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лидсом».
Футболист «Ливерпуля» Эллиотт получил жуткую травму в матче с «Лидсом»
  • Reuters

На 58-й минуте встречи игрок «Лидса» Паскаль Стрейк выполнил грубый подкат в попытке отобрать мяч у хавбека «красных», в результате чего сломал ногу Эллиотту.

Матч был сразу же приостановлен, а пострадавшему оказали первую помощь, после чего унесли на носилках. Стрейк же был удалён с поля за своё нарушение.

Ранее сообщалось, что гол Мохаммеда Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс» в четвёртом туре АПЛ.

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