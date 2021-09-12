Футболист «Ливерпуля» Эллиотт получил жуткую травму в матче с «Лидсом»

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил страшную травму в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лидсом».

На 58-й минуте встречи игрок «Лидса» Паскаль Стрейк выполнил грубый подкат в попытке отобрать мяч у хавбека «красных», в результате чего сломал ногу Эллиотту.

Матч был сразу же приостановлен, а пострадавшему оказали первую помощь, после чего унесли на носилках. Стрейк же был удалён с поля за своё нарушение.

Ранее сообщалось, что гол Мохаммеда Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс» в четвёртом туре АПЛ.