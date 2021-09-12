Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс» в четвёртом туре АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победу над «Лидсом» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс» в четвёртом туре АПЛ
  • © AP Photo/Rui Vieira

Встреча прошла в Лидсе и завершилась в пользу гостей — 3:0. На 20-й минуте отличился Мохаммед Салах, на 50-й второй мяч забил Фабиньо, а в компенсированное время окончательный счёт установил Садио Мане (90 + 2').

При этом с 60-й минуты хозяева играли в меньшинстве, так как красную карточку получил Паскаль Стрёйк.

«Ливерпуль» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лидс» с двумя очками находится на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что дубль Ромелу Лукаку помог «Челси» одержать победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ.

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