Гол Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лидс» в четвёртом туре АПЛ
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Встреча прошла в Лидсе и завершилась в пользу гостей — 3:0. На 20-й минуте отличился Мохаммед Салах, на 50-й второй мяч забил Фабиньо, а в компенсированное время окончательный счёт установил Садио Мане (90 + 2').
При этом с 60-й минуты хозяева играли в меньшинстве, так как красную карточку получил Паскаль Стрёйк.
«Ливерпуль» набрал десять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Лидс» с двумя очками находится на 17-й позиции.
Ранее сообщалось, что дубль Ромелу Лукаку помог «Челси» одержать победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ.