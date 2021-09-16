«Барселона» может уволить Кумана после четырёх ближайших матчей Примеры

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Руководство «Барселоны» дало главному тренеру каталонского клуба 15 дней на исправление ситуации с результатами команды.
«Барселона» может уволить Кумана после четырёх ближайших матчей Примеры
  • Reuters

Куман может быть уволен, если в ближайших четырёх матчах не будет положительного результата, сообщает Deportes Cuatro.

«Барселона» крупно проиграла «Баварии» в матче групповой стадии Лиги чемпионов (0:3). Мячи забили Томас Мюллер (на 34-й минуте) и Роберт Левандовски (на 56-й и 85-й минутах).

«Барса» в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам трёх туров с семью очками занимает седьмое место. Каталонскому клубу предстоит сыграть в Примере с «Севильей», «Гранадой», «Кадисом» и «Левантой».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта призвал болельщиков не разочаровываться в команде.

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