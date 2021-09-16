Павлюченко — о поражении «Спартака» от «Легии»: пока рано паниковать

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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение красно-былых в стартовом матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА от польской «Легии» (0:1).
Павлюченко — о поражении «Спартака» от «Легии»: пока рано паниковать
  • © AP Photo/Pavel Golovkin

«Это только первая игра. Понятно, что если второй и третий матч проиграют, то всё. Поэтому после первой встречи не надо паниковать», — цитирует Павлюченко ТАСС.

По его мнению, «Спартак» должен был победить «Легию», но всё испортила одна трагическая ошибка в конце матча.

«Поэтому не надо сейчас убивать «Спартак», говоря, что шансов нет на выход в плей-офф», — добавил Павлюченко.

Следующий матч «Спартак» проведёт с «Наполи», а «Легия» сыграет с «Лестером». Обе встречи состоятся 30 сентября.

Ранее известный шоумен и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о поражении красно-белых от «Легии».

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