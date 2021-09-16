Якубов пропустит из-за травмы ЧМ-2021 по спортивной гимнастике

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Мухаммаджон Якубов пропустит ЧМ-2021 в Японии из-за травмы.
Якубов пропустит из-за травмы ЧМ-2021 по спортивной гимнастике
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Пока у нас случилась только одна корректировка: Дмитрий Ланкин заменит травмированного Мухаммаджона Якубова», — цитирует ТАСС Родионенко.

В состав сборной, помимо Ланкина, вошли Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев.

Российские спортсмены на первенстве планеты будут бороться за медали в личном многоборье и в упражнениях на отдельных снарядах.

Мировое первенство по спортивной гимнастике пройдёт в Китакюсю (Япония) 18—24 октября.

Ранее сообщалось, что чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова не включена в состав российской команды на чемпионат мира из-за травмы.

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