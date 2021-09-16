Чемпионка Игр-2020 Листунова пропустит ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмы

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова не включена в состав российской команды на чемпионат мира в Японии 2021 года из-за травмы.

«Листунова лечится, у неё есть определённые проблемы с локтевым суставом. Это проблемы роста, она же у нас совсем молодая спортсменка», — цитирует ТАСС Родионенко.

По её словам, тренерский штаб принял решение снять Листунову с соревнований, чтобы дать 16-летней спортсменке возможность до конца залечить травму.

В состав российской женской команды вошли олимпийские чемпионки в командном первенстве Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, а также Яна Ворона и Мария Минаева.

Мировой первенство по спортивной гимнастике пройдёт в Китакюсю (Япония) 18—24 октября.

Сборная России в составе Листуновой, Мельниковой, Уразовой и Лиллии Ахаимовой завоевала золотые медали Олимпийских игр в 2020 года в командном многоборье.

Ранее Мельникова заявила, что перед встречей с Путиным спортсменам предстоит недельный карантин.

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