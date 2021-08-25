Гимнастка Мельникова заявила, что перед встречей с Путиным спортсменам предстоит недельный карантин

Олимпийская чемпионка Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, что в сентябре участники Игр-2020 перед встречей с президентом России Владимиром Путиным должны будут пройти семидневный карантин.

«Нам перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок», — цитирует РИА Новости Мельникову.

По словам гимнастки, она постарается успеть подготовиться к мировому первенству, которое пройдёт в японском городе Китакюсю 18—24 октября.

«Возобновлю тренировки, но я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира в октябре. После встречи с президентом у меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится — хорошо, а если нет — рисковать не буду», — рассказала она.

Мельникова добавила, что в гимнастике небольшая травма может поставить крест на карьере.

«Сегодня ты на пике, а завтра получил травму, вылетел на полгода и никуда не едешь. Это всегда тяжело пережить, поэтому трудно загадывать», — пояснила гимнастка.

Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, а также бронзу в личном первенстве и вольных упражнениях на Играх в Токио.

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