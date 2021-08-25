Олимпийская чемпионка Мельникова — о поздравлении от актёра Петрова: прыгала от счастья
- © Reuters
«Я очень сильно удивилась, прыгала от счастья и вылупила глаза, когда мне написал Александр Петров, что они всей семьёй за меня болели и поздравляют. Была в диком шоке. Наверное, это поздравление — самое крутое», — приводит слова Мельниковой РИА Новости.
Она добавила, что иногда люди в социальных сетях ведут себя грубо, а некоторые публичные личности перебарщивают с оскорблениями.
«Для меня это неправильно, так нельзя. Не хочется никогда давать поводов для негатива, у нас в спорте его и так много», — сказала гимнастка.
Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, а также бронзу в личном первенстве и на вольных упражнениях.
Ранее Мельникова заявила, что примет решение об участии в ОИ-2024 исходя из состояния здоровья.