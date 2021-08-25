Олимпийская чемпионка Мельникова — о поздравлении от актёра Петрова: прыгала от счастья

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Олимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о поздравлении от актёра Александра Петрова.
Олимпийская чемпионка Мельникова — о поздравлении от актёра Петрова: прыгала от счастья
  • © Reuters

«Я очень сильно удивилась, прыгала от счастья и вылупила глаза, когда мне написал Александр Петров, что они всей семьёй за меня болели и поздравляют. Была в диком шоке. Наверное, это поздравление — самое крутое», — приводит слова Мельниковой РИА Новости.

Она добавила, что иногда люди в социальных сетях ведут себя грубо, а некоторые публичные личности перебарщивают с оскорблениями.

«Для меня это неправильно, так нельзя. Не хочется никогда давать поводов для негатива, у нас в спорте его и так много», — сказала гимнастка.

Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, а также бронзу в личном первенстве и на вольных упражнениях.

Ранее Мельникова заявила, что примет решение об участии в ОИ-2024 исходя из состояния здоровья.

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