Мельникова заявила, что примет решение об участии в ОИ-2024 исходя из состояния здоровья

Олимпийская чемпионка и двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Токио по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова заявила, что примет решение об участии в следующих Играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, исходя из состояния здоровья.

«Я планирую поехать 26 августа на базу, пока планирую начать тренироваться. Не знаю, как пойдёт, до чемпионата мира очень мало времени, месяц, посмотрим. Вообще, мне бы очень хотелось принять участие в Олимпиаде в Париже, но я буду отталкиваться от здоровья. Пока буду тренироваться, но не знаю пока, на каком уровне», — цитирует Мельникову ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в японском городе Китакюсю.

Ранее американскую гимнастку Байлз раскритиковали за употребление текилы.