Американскую гимнастку Байлз раскритиковали за употребление текилы

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Поклонники американки Симоны Байлз отреагировали на пост, в котором четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике написала, что пьёт текилу.
Американскую гимнастку Байлз раскритиковали за употребление текилы
  • © FrankHoermann / SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Я буквально чувствую, как текила разливается по моему телу», — написала Байлз в Twitter.

Мнение подписчиков в комментариях разделились. Многие подвергли критике действия 24-летней спортсменки.

«Недавно она признавалась в психологических проблемах, а теперь говорит здесь о пьянстве, это меня просто поражает. Надеюсь, я ошибаюсь», — написал один из пользователей.

Но были и слова в поддержку Байлз.

«Вы что, никогда не пили, чтобы расслабиться? Прекратите! Эта маленькая девочка столько пережила, а вы злитесь из-за текилы. Вы что, привилегированные?» — отметил другой подписчик.

На летних Олимпийских играх в Токио американка выиграла серебряную медаль в командном многоборье и бронзу в упражнениях на бревне. Легкоатлетка досрочно завершила участие в командном многоборье после выступления в опорном прыжке из-за психологических проблем. После чего она отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях.

Ранее сообщалось, что Байлз покусала немецкая овчарка.

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