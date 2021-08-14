Американскую гимнастку Байлз покусала немецкая овчарка

Четырёхкратную чемпионку Олимпийских игр по спортивной гимнастике, американка Симону Байлз покусала немецкая овчарка.

«Эта собака не любит играть… Я всю жизнь росла с немецкими овчарками, они меня никогда не кусали. Но эта овчарка на ферме, видимо, сказала мне: «Не сегодня». Смеюсь, пошла к доктору, чтобы сделать прививку от столбняка», — написала Байлз на своей странице в Instagram.

На летних Олимпийских играх в Токио американка выиграла серебряную медаль в командном многоборье и бронзу на бревне. Легкоатлетка досрочно завершила выступление в командном многоборье после выступления в опорном прыжке из-за психологических проблем. После чего она отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях.

Ранее Плющенко назвал Байлз величайшей гимнасткой современности.