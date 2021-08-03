Плющенко назвал Байлз величайшей гимнасткой современности

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о снятии американской гимнастки Симоны Байлз с ряда соревнований на Олимпийских играх в Токио.
Плющенко назвал Байлз величайшей гимнасткой современности
  • Reuters

Плющенко поддержал Байлз после снятия в Instagram, после чего ему в комментариях написали, что не стоит жалеть спортсменку, которая с детства пользовалась терапевтическими исключениями.

«Байлз от своего заболевания принимала препарат, который является сильнодействующим лекарством и допингом, но у неё есть официальное разрешение от WADA», — написал Плющенко.

Он отметил, что американские врачи посчитали наличие справки достаточным поводом для ввоза препарата в Японию, но оказалось, что это необходимо было согласовать заранее. Тем не менее Плющенко подчеркнул, что терапевтические исключения есть у многих спортсменов.

«Симона — величайшая гимнастка современности и легенда! Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте  и спортсменах», — добавил Плющенко.

Байлз является четырёхкратной олимпийской чемпионкой 2016 года.

Ранее сообщалось, что Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде.

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