Плющенко назвал Байлз величайшей гимнасткой современности

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о снятии американской гимнастки Симоны Байлз с ряда соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Плющенко поддержал Байлз после снятия в Instagram, после чего ему в комментариях написали, что не стоит жалеть спортсменку, которая с детства пользовалась терапевтическими исключениями.

«Байлз от своего заболевания принимала препарат, который является сильнодействующим лекарством и допингом, но у неё есть официальное разрешение от WADA», — написал Плющенко.

Он отметил, что американские врачи посчитали наличие справки достаточным поводом для ввоза препарата в Японию, но оказалось, что это необходимо было согласовать заранее. Тем не менее Плющенко подчеркнул, что терапевтические исключения есть у многих спортсменов.

«Симона — величайшая гимнастка современности и легенда! Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте и спортсменах», — добавил Плющенко.

Байлз является четырёхкратной олимпийской чемпионкой 2016 года.

Ранее сообщалось, что Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде.