Плющенко назвал Байлз величайшей гимнасткой современности
- Reuters
Плющенко поддержал Байлз после снятия в Instagram, после чего ему в комментариях написали, что не стоит жалеть спортсменку, которая с детства пользовалась терапевтическими исключениями.
«Байлз от своего заболевания принимала препарат, который является сильнодействующим лекарством и допингом, но у неё есть официальное разрешение от WADA», — написал Плющенко.
Он отметил, что американские врачи посчитали наличие справки достаточным поводом для ввоза препарата в Японию, но оказалось, что это необходимо было согласовать заранее. Тем не менее Плющенко подчеркнул, что терапевтические исключения есть у многих спортсменов.
«Симона — величайшая гимнастка современности и легенда! Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте и спортсменах», — добавил Плющенко.
Байлз является четырёхкратной олимпийской чемпионкой 2016 года.
Ранее сообщалось, что Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде.