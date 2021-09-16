В «Зените» не уточнили, летели ли в момент аварийной посадки в самолёте футболисты

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что аварийно севший в Санкт-Петербурге самолёт принадлежит футбольному клубу.

«Благодарим экипаж Зенитолёта, совершавшего пассажирский рейс из Антальи, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полёта», — сообщает пресс-служба «Зенита» в своём Twitter.

Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета 👏@rossiya_airlinehttps://t.co/gN5S7npLAepic.twitter.com/QzPKrWUj82 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021

В Пулкове совершил аварийную посадку самолёт, который выполнял рейс из Антальи, в связи с технической неисправностью двигателя. СМИ сообщают, что при заходе на посадку самолёт попал в стаю птиц.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулкове.