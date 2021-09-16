В «Зените» не уточнили, летели ли в момент аварийной посадки в самолёте футболисты
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«Благодарим экипаж Зенитолёта, совершавшего пассажирский рейс из Антальи, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полёта», — сообщает пресс-служба «Зенита» в своём Twitter.
Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета 👏@rossiya_airlinehttps://t.co/gN5S7npLAepic.twitter.com/QzPKrWUj82— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 15, 2021
В Пулкове совершил аварийную посадку самолёт, который выполнял рейс из Антальи, в связи с технической неисправностью двигателя. СМИ сообщают, что при заходе на посадку самолёт попал в стаю птиц.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулкове.