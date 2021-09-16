В «Зените» не уточнили, летели ли в момент аварийной посадки в самолёте футболисты

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В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что аварийно севший в Санкт-Петербурге самолёт принадлежит футбольному клубу.
В «Зените» не уточнили, летели ли в момент аварийной посадки в самолёте футболисты
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«Благодарим экипаж Зенитолёта, совершавшего пассажирский рейс из Антальи, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полёта», — сообщает пресс-служба «Зенита» в своём Twitter.

В Пулкове совершил аварийную посадку самолёт, который выполнял рейс из Антальи, в связи с технической неисправностью двигателя. СМИ сообщают, что при заходе на посадку самолёт попал в стаю птиц. 

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулкове.

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