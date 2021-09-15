СК начал проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулкове
- РИА Новости
Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя
Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
По данным следствия, в 22:24 в Пулкове совершил аварийную посадку самолёт, который выполнял рейс из Антальи, в связи с технической неисправностью двигателя.
«Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — заявила Марковская.
Ранее в авиакомпании «Россия» сообщили, что летевший из Антальи самолёт Airbus A319 при заходе на посадку в петербургском аэропорту Пулково попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей воздушного судна перешёл в нештатный режим.
Самолёт благополучно приземлился. Никто не пострадал.