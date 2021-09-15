Летевший из Антальи самолёт перед посадкой в Пулкове попал в стаю птиц
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- © Zamir Usmanov / Russian Look
«При заходе на посадку в аэропорт Пулково самолёт [Airbus] A319, выполнявшийся рейс SU6694 Анталья — Пулково, попал в стаю птиц», — заявили в авиакомпании.
Отмечается, что из-за этого один из двигателей воздушного судна перешёл в нештатный режим.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, самолёт приземлился благополучно, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали.
По данным надзорного ведомства, люди уже покинули воздушное судно.
Ранее сообщалось, что в Пулкове благополучно совершил посадку летевший из Антальи самолёт, экипаж которого сообщил о неисправности одного из двигателей.