Летевший из Антальи самолёт перед посадкой в Пулкове попал в стаю птиц

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Летевший из Антальи самолёт при заходе на посадку в петербургском аэропорту Пулково попал в стаю птиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».
Летевший из Антальи самолёт перед посадкой в Пулкове попал в стаю птиц
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov / Russian Look

«При заходе на посадку в аэропорт Пулково самолёт [Airbus] A319, выполнявшийся рейс SU6694 Анталья — Пулково, попал в стаю птиц», — заявили в авиакомпании.

Отмечается, что из-за этого один из двигателей воздушного судна перешёл в нештатный режим.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, самолёт приземлился благополучно, 95 пассажиров и шесть членов экипажа не пострадали.

По данным надзорного ведомства, люди уже покинули воздушное судно.

Ранее сообщалось, что в Пулкове благополучно совершил посадку летевший из Антальи самолёт, экипаж которого сообщил о неисправности одного из двигателей.

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