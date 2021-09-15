Экипаж самолёта сообщил о неисправности двигателя перед посадкой в Пулкове
- Reuters
Самолёт приземлился в 22:24 мск.
«Во время полёта экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что силы и средства аэропорта были приведены в готовность перед посадкой самолёта.
Ранее прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о возвращении в аэропорт Йошкар-Олы самолёта, следовавшего в Москву, у которого произошёл отказ одного из двигателей.
Также сообщалось, что направлявшийся из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолёт вернулся в аэропорт вылета. URA.RU передавало, что, по предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, у лайнера отказал левый двигатель.