Экипаж самолёта сообщил о неисправности двигателя перед посадкой в Пулкове

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В петербургском аэропорту Пулково благополучно совершил посадку летевший из Антальи самолёт, экипаж которого сообщил о неисправности одного из двигателей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Экипаж самолёта сообщил о неисправности двигателя перед посадкой в Пулкове
  • Reuters

Самолёт приземлился в 22:24 мск.

«Во время полёта экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что силы и средства аэропорта были приведены в готовность перед посадкой самолёта.

Ранее прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о возвращении в аэропорт Йошкар-Олы самолёта, следовавшего в Москву, у которого произошёл отказ одного из двигателей.

Также сообщалось, что направлявшийся из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолёт вернулся в аэропорт вылета. URA.RU передавало, что, по предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, у лайнера отказал левый двигатель.

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