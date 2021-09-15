Летевший в Москву самолёт вернулся в аэропорт Йошкар-Олы из-за отказа двигателя
- globallookpress.com
Об этом информирует Приволжская транспортная прокуратура.
«Установлено, что в 19:45 самолёт Bombardier CRJ-100, принадлежащий авиакомпании «РусЛайн», приземлился в аэропорту Йошкар-Ола в штатном режиме», — заявили в надзорном ведомстве.
На борту самолёта находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал, самолёт не получил повреждений.
Марийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов.
Ранее летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолёт вернулся в аэропорт вылета.
Как сообщало URA.RU, по предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, у лайнера отказал левый двигатель.