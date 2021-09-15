Летевший в Москву самолёт вернулся в аэропорт Йошкар-Олы из-за отказа двигателя

Прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о возвращении в аэропорт Йошкар-Олы самолёта, следовавшего в Москву, у которого произошёл отказ одного из двигателей.

globallookpress.com