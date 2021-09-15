Летевший в Москву самолёт вернулся в аэропорт Йошкар-Олы из-за отказа двигателя

Короткая ссылка
Прокуратура организовала проверку в связи с сообщением о возвращении в аэропорт Йошкар-Олы самолёта, следовавшего в Москву, у которого произошёл отказ одного из двигателей.
Летевший в Москву самолёт вернулся в аэропорт Йошкар-Олы из-за отказа двигателя
  • globallookpress.com

Об этом информирует Приволжская транспортная прокуратура.

«Установлено, что в 19:45 самолёт Bombardier CRJ-100, принадлежащий авиакомпании «РусЛайн», приземлился в аэропорту Йошкар-Ола в штатном режиме», — заявили в надзорном ведомстве.

На борту самолёта находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал, самолёт не получил повреждений.

Марийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов.

Ранее летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолёт вернулся в аэропорт вылета.

Как сообщало URA.RU, по предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, у лайнера отказал левый двигатель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить