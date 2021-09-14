Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолёт вернулся в аэропорт вылета

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Самолёт, направлявшийся из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолёт вернулся в аэропорт вылета
  • © Международный аэропорт Кольцово
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«Рейс Y7-917 Екатеринбург — Ростов-на-Дону вскоре после вылета вернулся в аэропорт Кольцово», — приводит ТАСС сообщение.

Как информируют СМИ, с пассажирами работают представители авиаперевозчика.

Причины возвращения воздушного судна не уточняются.

Как пишет URA.RU, по предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, у лайнера отказал левый двигатель. 

Ранее появились сведения о том, что пассажирский Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Белгород, со сработавшим датчиком неисправности совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

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