Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолёт вернулся в аэропорт вылета
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«Рейс Y7-917 Екатеринбург — Ростов-на-Дону вскоре после вылета вернулся в аэропорт Кольцово», — приводит ТАСС сообщение.
Как информируют СМИ, с пассажирами работают представители авиаперевозчика.
Причины возвращения воздушного судна не уточняются.
Как пишет URA.RU, по предварительной информации Уральской транспортной прокуратуры, у лайнера отказал левый двигатель.
Ранее появились сведения о том, что пассажирский Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Белгород, со сработавшим датчиком неисправности совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево.