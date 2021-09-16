Оуэн: Месси, Мбаппе и Неймар делают атаку ПСЖ слабее

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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о тройке нападения французского «Пари Сен-Жермен».
Оуэн: Месси, Мбаппе и Неймар делают атаку ПСЖ слабее
  • © AP Photo/Olivier Matthys

«Мы все восхищаемся ПСЖ. Особенно их атакой — Месси, Мбаппе и Неймар. Все трое сами по себе являются феноменальными игроками. Но они вместе делают атаку ПСЖ слабее», — цитирует Оуэна Daily Mail.

Он добавил, что не понимает, почему ПСЖ входит в число фаворитов Лиги чемпионов. По мнению Оуэна, английские команды намного сильнее парижского клуба.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ и бельгийский «Брюгге» не сумели выявить победителя.

Матч, проходивший на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершился со счётом 1:1.

Ранее Маурисио Почеттино заявил, что у Месси всё ещё нет взаимопонимания с партнёрами.

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