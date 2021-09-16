Анелька остался разочарован игрой ПСЖ с «Брюгге»

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Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Николя Анелька прокомментировал результат матча групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге».
Анелька остался разочарован игрой ПСЖ с «Брюгге»
  • globallookpress.com
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«Брюгге» был лучше с точки зрения интенсивности, борьбы в центре поля, ударов по воротам. Так что поздравляю их. Мы ждали, что ПСЖ сыграет хорошо, но это была не та команда, которую мы хотим видеть», — цитирует пресс-служба УЕФА Анелька.

По его мнению, парижская команда играла менее интенсивно, чем должна была. Если парижане будут продолжать так играть и дальше, то у них вряд ли получится показать достойный результат в текущем розыгрыше ЛЧ.

Матч, проходивший на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, завершился со счётом 1:1.

У хозяев отличился Ханс Ванакен, за гостей мяч забил Андер Эррера.

Форвард ПСЖ Лионель Месси впервые вышел в стартовом составе своего нового клуба, но не сумел отметиться результативными действиями.

В следующем матче ПСЖ сыграет с «Манчестер Сити». «Лейпциг» встретится с «Брюгге». Игры пройдут 28 сентября.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассчитывает продлить контракт с Мбаппе.

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