Радимов пожелал «Спартаку» скорейших перемен к лучшему

Бывший игрок сборной России и «Зенита» из Санкт-Петербурга Владислав Радимов пожелал «Спартаку», который проиграл «Легии» в матче Лиги Европы, скорейших перемен к лучшему.

«Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать, но мне искренне жаль людей, которые болеют за «Спартак». В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо», — написал Радимов в своём Twitter.

Я понимаю, что сейчас меня начнут посылать нах! Но ☝️мне искренне жаль людей, которые болеют за Спартак! В год столетия клуба вас не убили, вас похоронили заживо! А без сильного Мяса чемпионат менее интересен!все знают , что надо поменять ! Дай бог чтобы перемены произошли у вас! — Владислав Радимов (@radimov02) September 15, 2021

По мнению Радимова, московский клуб должен вернуться на лидирующие позиции, поскольку без сильного «Спартака» чемпионат России по футболу становится менее интересен.

«Все знают, что надо поменять! Дай бог, чтобы перемены произошли у вас», — отметил он.

«Спартак» потерпел поражение от «Легии» в Москве со счётом 0:1. Красно-белые пропустили мяч в самой концовке игры. Это третье поражение «Спартака» подряд со старта еврокубков текущего сезона.

Ранее Рассказов заявил, что готов к диалогу с фанатами «Спартака».