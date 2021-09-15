Рассказов заявил, что готов к диалогу с фанатами «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал реакцию болельщиков красно-белых на поражение столичной команды в матче Лиги Европы УЕФА от «Легии» (0:1).

«Мы всегда готовы идти на контакт. Наша задача — выходить на поле, тренироваться и играть. Если болельщики хотят встретиться, они прекрасно знают, как это сделать. Точно не у меня это спрашивать», — цитирует Рассказова «Спорт-Экспресс».

Он признал, что игроки «Спартака» допускали ошибки в матче с польской командой. А исход встречи решила именно его ошибка.

По окончании матча фанаты «Спартака» раскритиковали футболистов столичной команды. В частности, они кричали им с трибун стадиона: «Вы позорище!»

«Спартак» пропустил на последних минутах матча. В следующей игре красно-белые сыграют на выезде с «Наполи» 30 сентября.

Ранее Кафельников заявил, что без смены владельца «Спартак» никогда не станет прежним.