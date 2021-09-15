Рассказов признал свою ошибку в эпизоде с забитым мячом «Легии»
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«Я просто сыграл невнимательно. Думал, что мяч уходит в аут. Но в футболе «я думал» не проходит. Это моя ошибка, мне очень жаль, что так получилось. Футбол состоит из ошибок, сегодня такая решила исход матча», — сказал Рассказов после матча.
«Спартак» пропустил единственный мяч на 91-й минуте встречи. Во втором туре Лиги Европы красно-белые сыграют с «Наполи» (30 сентября).
Ранее Рассказов заявил, что готов к диалогу с фанатами «Спартака».