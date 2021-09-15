Рассказов признал свою ошибку в эпизоде с забитым мячом «Легии»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал эпизод с пропущенным голом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).

«Я просто сыграл невнимательно. Думал, что мяч уходит в аут. Но в футболе «я думал» не проходит. Это моя ошибка, мне очень жаль, что так получилось. Футбол состоит из ошибок, сегодня такая решила исход матча», — сказал Рассказов после матча.

«Спартак» пропустил единственный мяч на 91-й минуте встречи. Во втором туре Лиги Европы красно-белые сыграют с «Наполи» (30 сентября).

Ранее Рассказов заявил, что готов к диалогу с фанатами «Спартака».