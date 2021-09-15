Губерниев считает, что Витория ошибся с заменами в матче с «Легией»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА от «Легии» (0:1).

«У «Спартака» есть несколько совсем слабых игроков. Когда их становится много на поле — сливай воду. До 70-й минуты поляки еле отбивались. Но тут тренер решил убрать Айртона, затем Ларссона с Мозесом», — написал Губерниев в Telegram.

Вместо них на поле появились Александр Ломовицкий, Александр Соболев и Зелимхан Бакаев.

«К плывущему Рассказову добавили совсем слабенького Ломовицкого. Он и так-то мало что умеет! А здесь удивил своими навыками даже поляков», — добавил Губерниев.

По его мнению, матч с «Легией» «Спартак» должен был обязательно выигрывать. Губерниев считает, что в поражении виноват главный тренер красно-белых Руй Витория, который ошибся с заменами.

«Эх, Руй. Боюсь, выгонят тебя скоро», — отметил Губерниев.

«Спартак» пропустил на последних минутах матча. В следующей игре красно-белые сыграют на выезде с «Наполи» 30 сентября.

Ранее тренер «Легии» признал, что его команде повезло в матче со «Спартаком».