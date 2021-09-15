Тренер «Легии» признал, что его команде повезло в матче со «Спартаком»

Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич поделился впечатлениями после матча группового турнира Лиги Европы УЕФА против московского «Спартака» (1:0).

«Я до сих пор считаю, что «Спартак» — опытная классная команда с опытными игроками. Я смотрел их предыдущие матчи. Считаю, что они сегодня сыграли даже лучше. Мы же использовали все возможности, которые нам предоставил соперник. Плюс нам повезло, это очень помогло нам сегодня», — сказал польский специалист на пресс-конференции.

Единственный мяч в поединке на 91-й (90 + 1) минуте забил Лирим Кастрати.

Ранее Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком».