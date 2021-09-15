Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России, московского «Спартака» и «Легии» Станислав Черчесов прокомментировал поражение красно-белых от поляков (0:1) в матче первого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА.

«Сегодня я с интересом посмотрел на стадионе матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряжённой. Это и неудивительно — для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не сумели реализовать свои моменты. Это стало ключевым фактором в матче такого уровня. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что же касается «Спартака», то у него ещё ничего не потеряно. Впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет ещё больше, то шансы на положительный результат увеличатся», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.

Ранее Рианчо назвал большой неожиданностью поражение «Спартака» от «Легии» в матче Лиги Европы.