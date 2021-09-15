Черчесов поздравил «Легию» с победой над «Спартаком»
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«Сегодня я с интересом посмотрел на стадионе матч между «Спартаком» и «Легией». Игра получилась напряжённой. Это и неудивительно — для обеих команд было очень важно начать евротурнир с победы. Показалось, что во втором тайме спартаковцы выглядели предпочтительнее соперника, но не сумели реализовать свои моменты. Это стало ключевым фактором в матче такого уровня. Поздравляю польскую команду с важной победой. Что же касается «Спартака», то у него ещё ничего не потеряно. Впереди пять матчей с непростыми соперниками, но на этой дистанции можно исправить положение. А если в следующих двух домашних матчах болельщиков на стадионе будет ещё больше, то шансы на положительный результат увеличатся», — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу».
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.
Ранее Рианчо назвал большой неожиданностью поражение «Спартака» от «Легии» в матче Лиги Европы.