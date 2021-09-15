Рианчо назвал большой неожиданностью поражение «Спартака» от «Легии» в матче Лиги Европы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА против «Легии» (0:1).

«Поражение «Спартака» — это большая неожиданность для меня. Красно-белые явно переигрывали «Легию», создавали намного больше моментов, но ни один из них не смогли реализовать. А вот соперник смог это сделать практически при первой же возможности. Травма Зобнина ухудшила положение «Спартака» — это был один из ключевых моментов встречи. Но так бывает. Ничего не потеряно, всё продолжается! Что же касается Руя Витории, то ему надо дать время, ещё не всё потеряно. Минимальный срок для тренера — четыре месяца: лишь после этого видна работа специалиста. Я уверен, что удача ещё вернется и «Спартак» снова встанет на путь победы!» — цитирует Рианчо Sport24.

Руй Витория возглавил команду летом 2021 года.

Ранее Кафельников заявил, что без смены владельца «Спартак» никогда не станет прежним.