Жиго — о реакции фанатов «Спартака» на поражение от «Легии»: кричал бы то же самое
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«Это нормально. Я их понимаю. Будь я на их месте, кричал бы то же самое», — цитирует Жиго «Спорт-Экспресс».
По окончании матча фанаты «Спартака» раскритиковали футболистов столичной команды. В частности, они кричали им с трибун стадиона: «Вы позорище!»
«Спартак» пропустил на последних минутах матча. В следующей игре красно-белые сыграют на выезде с «Наполи» 30 сентября.
Ранее Кафельников заявил, что без смены владельца «Спартак» никогда не станет прежним.