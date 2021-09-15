Жиго — о реакции фанатов «Спартака» на поражение от «Легии»: кричал бы то же самое

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал реакцию болельщиков красно-белых на поражение столичной команды в матче Лиги Европы УЕФА от «Легии» (0:1).

«Это нормально. Я их понимаю. Будь я на их месте, кричал бы то же самое», — цитирует Жиго «Спорт-Экспресс».

По окончании матча фанаты «Спартака» раскритиковали футболистов столичной команды. В частности, они кричали им с трибун стадиона: «Вы позорище!»

«Спартак» пропустил на последних минутах матча. В следующей игре красно-белые сыграют на выезде с «Наполи» 30 сентября.

Ранее Кафельников заявил, что без смены владельца «Спартак» никогда не станет прежним.