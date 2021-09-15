Ещенко оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Легией»

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражении столичной команды в матче первого тура Лиги Европы УЕФА от «Легии» (0:1). 
Ещенко оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Легией»
  • © spartak.com

«Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всё время атаковать и не бояться, что пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надёжнее в защите играть», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

По словам Ещенко, такие напряжённые матчи надо играть до конца, поскольку у каждой команды могут появиться опасные моменты.

«Тем более они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», — добавил он.

Это пятое поражение подряд для «Спартака» в еврокубках. Единственный мяч в концовке встречи забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против итальянского «Наполи».

Ранее Евгений Кафельников оценил игру московского «Спартака». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить