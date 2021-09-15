Ещенко оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Легией»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражении столичной команды в матче первого тура Лиги Европы УЕФА от «Легии» (0:1).

«Хотите сказать, плохо играли? Не может команда всё время атаковать и не бояться, что пропустит. Здорово играешь, когда побеждаешь. Надо забивать больше, надёжнее в защите играть», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

По словам Ещенко, такие напряжённые матчи надо играть до конца, поскольку у каждой команды могут появиться опасные моменты.

«Тем более они сегодня особо не хотели выигрывать. Уровни совсем разные», — добавил он.

Это пятое поражение подряд для «Спартака» в еврокубках. Единственный мяч в концовке встречи забил Лирим Кастрати. Во втором туре «Спартак» 30 сентября на выезде сыграет против итальянского «Наполи».

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