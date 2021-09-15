Червиченко: Федуну нужно быть аккуратнее в своих заявлениях

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче Лиги Европы УЕФА против «Легии» (0:1).

«Очень обидно так проигрывать. До 80-й минуты матча играли хорошо и должны были побеждать. Они были лучше «Легии». Неготовность вышедших на замену тоже определила ход матча. Слова Федуна о том, что нужно смыть позор? Видимо, моющее средство забыли. Он уже не в первый раз так не попадает со своими заявлениями. Ему с заявлениями нужно быть поаккуратнее. Очень часто пальцем в небо делает», — сказал Червиченко «Спорт-Экспрессу».

Перед началом матча владелец «Спартака» Леонид Федун вспомнил поражение красно-белых от «Легии» десятилетней давности, пообещав смыть позор.

Ранее Авен высказался о поражении «Спартака» от «Легии».