Юров и Мирошниченко попали в топ-10 предварительного рейтинга драфта НХЛ-2022

Нападающие Данила Юров из магнитогорского «Металлурга» и Иван Мирошниченко из омского «Авангарда» оказались в предварительном списке десяти лучших молодых игроков драфта Национальной хоккейной лиги — 2022 по версии портала The Athletic.

Reuters

Возглавил составленный The Athletic список канадский форвард Шейн Райт. Юров и Мирошниченко заняли пятую и шестую позиции соответственно. Полностью рейтинг выглядит так: 1. Шейн Райт (Канада, нападающий); 2. Мэтью Савуа (Канада, нападающий); 3. Брэд Ламберт (Финляндия, нападающий); 4. Шимон Немец (Словакия, защитник); 5. Данила Юров (Россия, нападающий); 6. Иван Мирошниченко (Россия, нападающий); 7. Айзек Ховард (США, нападающий); 8. Юрай Слафковски (Словакия, нападающий); 9. Франк Назар (США, нападающий); 10. Логан Кули (США, нападающий). Ранее в список лучших игроков НХЛ до 23 лет, составленный экспертом Кори Пронманом, попал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.