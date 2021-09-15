Юров и Мирошниченко попали в топ-10 предварительного рейтинга драфта НХЛ-2022

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Нападающие Данила Юров из магнитогорского «Металлурга» и Иван Мирошниченко из омского «Авангарда» оказались в предварительном списке десяти лучших молодых игроков драфта Национальной хоккейной лиги — 2022 по версии портала The Athletic.
Юров и Мирошниченко попали в топ-10 предварительного рейтинга драфта НХЛ-2022
  • Reuters

Возглавил составленный The Athletic список канадский форвард Шейн Райт. Юров и Мирошниченко заняли пятую и шестую позиции соответственно.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Шейн Райт (Канада, нападающий); 

2. Мэтью Савуа (Канада, нападающий);

3. Брэд Ламберт (Финляндия, нападающий);

4. Шимон Немец (Словакия, защитник);

5. Данила Юров (Россия, нападающий);

6. Иван Мирошниченко (Россия, нападающий);

7. Айзек Ховард (США, нападающий);

8. Юрай Слафковски (Словакия, нападающий);

9. Франк Назар (США, нападающий);

10. Логан Кули (США, нападающий).

Ранее в список лучших игроков НХЛ до 23 лет, составленный экспертом Кори Пронманом, попал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. 

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