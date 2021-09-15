Юров и Мирошниченко попали в топ-10 предварительного рейтинга драфта НХЛ-2022
- Reuters
Возглавил составленный The Athletic список канадский форвард Шейн Райт. Юров и Мирошниченко заняли пятую и шестую позиции соответственно.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Шейн Райт (Канада, нападающий);
2. Мэтью Савуа (Канада, нападающий);
3. Брэд Ламберт (Финляндия, нападающий);
4. Шимон Немец (Словакия, защитник);
5. Данила Юров (Россия, нападающий);
6. Иван Мирошниченко (Россия, нападающий);
7. Айзек Ховард (США, нападающий);
8. Юрай Слафковски (Словакия, нападающий);
9. Франк Назар (США, нападающий);
10. Логан Кули (США, нападающий).
Ранее в список лучших игроков НХЛ до 23 лет, составленный экспертом Кори Пронманом, попал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.