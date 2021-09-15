Матыцин и Банька обсудили вопрос восстановления РУСАДА

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Министр спорта России Олег Матыцин в ходе деловой встречи в Стамбуле с президентом Всемирного антидопингового агентства Витольдом Банькой заявил, что Россия готова продолжить работать совместно с WADA в интересах глобального антидопингового движения.
Матыцин и Банька обсудили вопрос восстановления РУСАДА
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Матыцин подчеркнул, что Россия уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и делает всё необходимое, чтобы к декабрю 2022 года российские атлеты были полноправными участниками любых международных турниров, сообщает пресс-служба Минспорта.

Вместе с тем он отметил, что Россия последовательно выступает против принципа коллективной ответственности в отношении спортсменов.

Министр подтвердил, что российская сторона продолжит политику по обеспечению операционной и финансовой независимости РУСАДА, что является одним из ключевых условий восстановления полноправного членства РУСАДА в составе всемирного антидопингового регулятора.

В ходе встречи также обсуждались практические меры по реализации плана восстановления РУСАДА, подготовка к восьмой сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что WADA может исключить марихуану из списка запрещённых препаратов.

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