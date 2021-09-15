Матч ЦСКА со «Спартаком» смогут посетить 30% зрителей от вместимости стадиона

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Роспотребнадзор разрешил заполнить стадион на матче восьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Спартак» на 30%.
Матч ЦСКА со «Спартаком» смогут посетить 30% зрителей от вместимости стадиона
  • © pfc-cska.com/

На игру болельщики смогут попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание, сообщает пресс-служба армейской команды.

Игра ЦСКА — «Спартак» пройдёт на поле стадиона «ВЭБ Арена» 20 сентября. Игра начнётся в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что на матче первого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Марсель» стадион сможет быть заполнен на 30%.

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